Nedved balla con tre donne in un locale, il video virale sui social: cosa è successo (Di lunedì 29 agosto 2022) Pavel Nedved protagonista sui social per un video privato diventato virale nelle ultime ore. Il vice presidente della Juventus è stato filmato durante una serata a Torino. Nel video, girato in... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022) Pavelprotagonista suiper unprivato diventatonelle ultime ore. Il vice presidente della Juventus è stato filmato durante una serata a Torino. Nel, girato in...

LCamiceria : #nedved ubriaco che barcolla? Lo abbiamo fatto tutti... #nedved che balla e tocca le tette? Lo abbiamo fatto tutti... Basta #moralismi!!!!! - fayeval90 : Tra processi in corso, i media contro, problemi con la Uefa, etc abbiamo 1000 scenari che effettivamente creano un… - cavallopazzAR25 : RT @umbasdeez: In una giornata abbiamo avuto il thriller del fratello di Pogba e Nedved ubriaco tinco che balla in mezzo a tre tipe toccand… - laalcolizzata1 : RT @dania53078350: L’ubriaco a piedi (N?) se non mette in pericolo se stesso e gli altri è libero di fare ciò che vuole. Se nel video con l… - dania53078350 : L’ubriaco a piedi (N?) se non mette in pericolo se stesso e gli altri è libero di fare ciò che vuole. Se nel video… -