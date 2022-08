sportli26181512 : Milan, senti il ds dello Schalke: 'Dura cedre Thiaw, è un prodotto delle nostre giovanili': Rouven Schroder, dirett… - PianetaMilan : @acmilan, senti Ambrosini: ”Come tocca il pallone De Ketelaere…” #SempreMilan #Milan #ACMilan - fettonejr : @BocciGiacomo Ma accannateli. Ma te poi vedè SportCalabria dove parlano solo di Juve Milan Inter e qualcosa di Napo… - Bonfi_44 : @marcomaioli1 Quanto senti di aver contribuito a quella Champions? L’avremmo vinta se non avessi perso gli occhiali… - TuttoMilan_24 : Milan, senti Capello: “De Ketelaere ha un cambio di ritmo simile a Kaka, mi ha impressionato” #Milan #Pioli… -

Pianeta Milan

... guarda la gente che sembra impazzita di gioia, tutti vorrebbero abbracciarti,che cantano il ... ma è il minimo che possa capitarti visto che hai appena segnato quattro gol ale che grazie ..."Vess milanes voeur dii odor de fumm e de carbon / che vegnen su in di so strad quand in autunn /insemma con la nebbia se messeden..." Perché Milano bisogna "Amalla insci me l'è /... Milan, senti Ambrosini: ”Come tocca il pallone De Ketelaere…” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, l'ad del Milan Ivan Gazidis è tornato a parlare del progetto della Superlega che vede coinvolta anche la J ...