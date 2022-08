Liste elettorali, la Cassazione conferma lo stop a Cappato e Forza Nuova in Lombardia (Di lunedì 29 agosto 2022) Dalla Cassazione arriva lo stop definitivo alle Liste di Referendum e Democrazia di Marco Cappato e di Forza Nuova in Lombardia. L’Ufficio elettorale della Suprema Corte ha confermato la ricusazione già decisa dai giudici della Corte d’appello milanese alle Liste presentate per le elezioni politiche del 25 settembre. Il no a Cappato riguarda la questione delle firme digitali, mentre il partito di estrema destra aveva presentato la lista solo per il Senato. La Cassazione ha confermato anche l’esclusione di altre 4 Liste che avevano fatto ricorso dopo le bocciature, in gran parte legate alla raccolta firmate: si tratta dei Gilet Arancioni, del Movimento Animalista, del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Dallaarriva lodefinitivo alledi Referendum e Democrazia di Marcoe diin. L’Ufficio elettorale della Suprema Corte hato la ricusazione già decisa dai giudici della Corte d’appello milanese allepresentate per le elezioni politiche del 25 settembre. Il no ariguarda la questione delle firme digitali, mentre il partito di estrema destra aveva presentato la lista solo per il Senato. Lahato anche l’esclusione di altre 4che avevano fatto ricorso dopo le bocciature, in gran parte legate alla raccolta firmate: si tratta dei Gilet Arancioni, del Movimento Animalista, del ...

