L' inversione a U sull' A1 Poi la folle giustificazione | cosa ha detto lo straniero

(Di lunedì 29 agosto 2022) L'allarme è stato diramato alle pattuglie della sottosezione di Roma nord e della sezione di Viterbo, che sono riuscite a bloccarle la vettura in direzione della Capitale

AGI - Sbaglia direzione sull'A1 ed effettua una inversione ad U mettendo a rischio auto e tir in arrivo, costretti ad una improvvisa frenata. Protagonista della scellerata manovra un automobilista straniero, sanzionato dalla Polstrada. Multa fino a 8mila euro, ritiro della patente e fermo del veicolo fino a tre mesi è quanto ha ricevuto il conducente del Suv che ha fatto l'inversione. Scampato per puro caso un incidente sull'A1 all'altezza di Fiano Romano. Il conducente - di origine straniera - sanzionato dalla Polstrada con ritiro della patente e multa fino a 8mila euro, nonché confisca del veicolo.