Impianti termici (Di lunedì 29 agosto 2022) Una casa, per essere considerata tale, deve avere degli Impianti di riscaldamento. Oggi il valore immobiliare tende ad essere eseguito considerando perfino quali sono le qualità degli Impianti presenti, si tratta dunque di un sistema che deve essere presente. Vero è che non è obbligatorio, ma da esso potrebbe dipendere il valore economico immobiliare. Oggi poi ci sono tante agevolazioni che consentono di avere poi dei benefici per delle ristrutturazioni, nel senso che si potrà risparmiare molto denaro avendo un valido impianto interno. Per esempio gli Impianti di riscaldamento con i termosifoni, perfetti negli appartamenti e nei condomini, consentono di usare le caldaie che consumano poco. Per riuscire a strutturare un buon impianto è necessario che ci sia un sopralluogo e un tecnico che valuti i punti deboli della casa, come ambienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Una casa, per essere considerata tale, deve avere deglidi riscaldamento. Oggi il valore immobiliare tende ad essere eseguito considerando perfino quali sono le qualità deglipresenti, si tratta dunque di un sistema che deve essere presente. Vero è che non è obbligatorio, ma da esso potrebbe dipendere il valore economico immobiliare. Oggi poi ci sono tante agevolazioni che consentono di avere poi dei benefici per delle ristrutturazioni, nel senso che si potrà risparmiare molto denaro avendo un valido impianto interno. Per esempio glidi riscaldamento con i termosifoni, perfetti negli appartamenti e nei condomini, consentono di usare le caldaie che consumano poco. Per riuscire a strutturare un buon impianto è necessario che ci sia un sopralluogo e un tecnico che valuti i punti deboli della casa, come ambienti ...

immergasitalia : RT @UniPro_Srl: ?? Gli impianti termici includono i sistemi necessari per la #climatizzazione estiva o invernale dell’immobile, inclusi que… - immergasitalia : RT @RegioneVeneto: Dal 29 luglio e fino al 15 settembre 2022 sarà possibile manifestare il proprio interesse al bando per la concessione di… - citypat1 : @ascochita @VitoBardi Per residenti lucani che non utilizzano il gas naturale sono previsti contributi a fondo perd… - IBrancaleone : RT @Avv_GFerrari: La regione #Lombardia ha aggiornato le disposizioni in materia di #impianti #termici, in modo da inserire anche le specif… - Avv_GFerrari : La regione #Lombardia ha aggiornato le disposizioni in materia di #impianti #termici, in modo da inserire anche le… -