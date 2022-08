‘È tutto una tragedia’: brutta sorpresa per Lulu, Jessica, Giacomo Urtis e la De Vitis di rientro dalla vacanze (Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre si attende una nuova edizione del GF Vip, i concorrenti della scorsa edizione continuano a far partire di loro attraverso i social network. LEGGI ANCHE: – GF Vip, doppio problema per Signorini: come farà con il cast? È il caso di Lulù e Jessica Selassié, Giacomo Urtis e Maria Laura De Vitis (quest’ultima vincitrice de La Pupa e il Secchione e concorrente dell’Isola dei Famosi). Il gruppo di amici ha infatti documentato su Instagram la loro disavventura in aeroporto, dove, di ritorno dalle vacanze estive hanno subito qualche disagio dovuto al maltempo. Un blackout improvviso infatti ha lasciato l’aeroporto di Palermo totalmente bloccato. “Siamo qua in aeroporto, è tutta una tragedia. blackout, fulmini e saette. Anche gli schermi con i voli son saltati” ha spiegato ... Leggi su funweek (Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre si attende una nuova edizione del GF Vip, i concorrenti della scorsa edizione continuano a far partire di loro attraverso i social network. LEGGI ANCHE: – GF Vip, doppio problema per Signorini: come farà con il cast? È il caso di Lulù eSelassié,e Maria Laura De(quest’ultima vincitrice de La Pupa e il Secchione e concorrente dell’Isola dei Famosi). Il gruppo di amici ha infatti documentato su Instagram la loro disavventura in aeroporto, dove, di ritorno dalleestive hanno subito qualche disagio dovuto al maltempo. Un blackout improvviso infatti ha lasciato l’aeroporto di Palermo totalmente bloccato. “Siamo qua in aeroporto, è tutta una tragedia. blackout, fulmini e saette. Anche gli schermi con i voli son saltati” ha spiegato ...

CarloCalenda : Con @matteorenzi il 7 settembre organizzeremo una giornata IMBY (in my backyard) una mobilitazione a favore delle i… - VioBebe : Un anno fa oggi fu una buonanotte d’oro! ???? Tokyo 2021 è stata un’esperienza pazzesca ?? grazie a tutto il nostro me… - Link4Universe : Tra poche ore si scrive una nuova pagina della storia! il più grande e potente razzo al mondo partirà con la prima… - EnfantProdige : @Cerrezio_FC @Evaave731 @lemonfromRome @jacopo_iacoboni No speriamo che i ricconi portino ad un regime change, che… - sarastired__ : Il problema non è cosa fa Nedved nella sua vita privata, per me può anche alzarsi tavolini di cocaina e fare trenin… -