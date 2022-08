alessandro_972 : @Shiohisa1 @lvogruppo Ognuno ha diritto alle proprie idee,ma la tizia sembra un pò fuori di testa...?? Lui ha sbagli… - gabrisorrenti : RT @DomaniGiornale: ?? Anche @senzagiridiboa sposa la nostra proposta per introdurre un #congedoparentale paritario tra uomo e donna. Leggi… - marcogesumundo : RT @DomaniGiornale: ?? Anche @senzagiridiboa sposa la nostra proposta per introdurre un #congedoparentale paritario tra uomo e donna. Leggi… - Spooky_The_Tuff : RT @DomaniGiornale: ?? Anche @senzagiridiboa sposa la nostra proposta per introdurre un #congedoparentale paritario tra uomo e donna. Leggi… - Loreta62267450 : RT @DomaniGiornale: ?? Anche @senzagiridiboa sposa la nostra proposta per introdurre un #congedoparentale paritario tra uomo e donna. Leggi… -

Vanity Fair Italia

... anche se con incerte speranze, a orientarsi verso Unione popolare oStelle". L'inizio della ... Forse sbagliavano, ma partecipavano a una battaglia di. Fino a quel giorno il Pci aveva al ...MAKE ART, NOT WAR nel cortile del Palazzo Anciniincontri tra cinema, fotografia, poesia e ...per parlare delle conseguenze della guerra ai più giovani e di come educare alla pace con lee ... Cinque idee per scoprire Nantes, la città che amano tutti La politica si riduce all’osso, tema soluzione sorriso. Pillole di consolazione per elettori arrabbiati. Ma non è una strada ineluttabile, possiamo vivere la campagna elettorale in modo che non ci fac ...Sui media la filastrocca è sempre la stessa: la caduta del governo Draghi non l'ha provocata Draghi che si è dimesso, no, l'ha causata il Movimento Cinque Stelle, che non aveva tolto la fiducia a Drag ...