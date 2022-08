Buon compleanno Tosca | Ricky Memphis | Elliott Gould…

(Di lunedì 29 agosto 2022)Gould... …Xavier Jacobelli, Amedeo Ortolani, Pietro Giubilo, Federico Lombardi, Giorgio Orsoni, Manuel Belleri, Valentina Rossi Stuart, Giancarlo Ferrero, Gabriele Detti… Oggi 29 agosto compiono gli anni: El Pasador (Paolo Zavallone), cantante, compositore, direttore d’orchestra; Filippo Regni, ex calciatore; Sandro Lopez Nunes, scrittore, commediografo, saggista;Gould, attore; Amedeo Ortolani, imprenditore, politico; Alessandro Scajola, politico; Mario Cavallaro, politico; Ugo Nespolo, pittore, scultore; Pietro Giubilo, politico; Federico Lombardi, presbitero, giornalista; Iginio Massari, pasticcere; Alberto Spelta, ex calciatore, allenatore; Bruno Toniolli, ex pattinatore; Antonio Conte, politico; Walter ...

juventusfc : Buon compleanno @WMckennie! ???????? - juventusfc : Tanti auguri di buon compleanno a Michele Padovano ?? - Azzurri : ?? Buon compleanno a Thiago #Motta che oggi compie 40 anni! ???? 30 presenze e 1 gol in #Nazionale #Azzurri… - alei1004 : @LaSoraCamilla_ Buon compleanno??????! - antonio_jr000 : Buon compleanno a me +22 @LauraPausini -

Primonumero

Trentatreesimoamaro per il pilota dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas, che si è ritirato in Belgio: "... ci sarebbero potute essere delle opportunità per ottenere unrisultato, quindi è ...Un episodio che non si è dunque rivelato il miglior regalo dipossibile, come spiegato ... ci sarebbero potute essere delle opportunità per ottenere unrisultato - ha affermato - quindi ... Buon compleanno Jacopo Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della festa di compleanno che l’ex allieva di Amici, Cosmary Fasanelli ha organizzato nella sua città natale, Brindisi. La ballerina ha compiuto 22 anni ed era bel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...