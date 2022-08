LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: all’attacco Edoardo Zambanini, Samuele Battistella e Filippo Conca (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 13.56 Media mostruosa nella prima ora: 47,6 km/h. 13.54 Inizia la salita. 13.52 Occhio ad Arensman, neerlandese della DSM: per lui poco più di 3? di ritardo in classifica generale. 13.49 Anche tre italiani davanti: Edoardo Zambanini, Filippo Conca e Samuele Battistella. 13.47 Va via un tentativo giusto: drappello di una decina di uomini e il gruppo lascia spazio. 13.45 Riscatta Richard Carapaz e la Quick-Step non ci sta. 13.43 Gruppo ancora compatto. 13.40 A breve potrebbe cambiare la situazione: si affronta il primo GPM di giornata, l’Alto del Torno (8,3 km al 5,7%). 13.37 Ora si muove Quentin Pacher (Groupama – FDJ). 13.35 140 ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.56 Media mostruosa nella prima ora: 47,6 km/h. 13.54 Inizia la salita. 13.52 Occhio ad Arensman, neerlandese della DSM: per lui poco più di 3? di ritardo in classifica generale. 13.49 Anche tre italiani davanti:. 13.47 Va via un tentativo giusto: drappello di una decina di uomini e il gruppo lascia spazio. 13.45 Riscatta Richard Carapaz e la Quick-Step non ci sta. 13.43 Gruppo ancora compatto. 13.40 A breve potrebbe cambiare la situazione: si affronta il primo GPM di giornata, l’Alto del Torno (8,3 km al 5,7%). 13.37 Ora si muove Quentin Pacher (Groupama – FDJ). 13.35 140 ...

