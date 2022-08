Il Papa a L’Aquila apre la Porta Santa di Collemaggio: “La pace si costruisce col perdono” (Di domenica 28 agosto 2022) L’Aquila – Tre colpi di bastone d’ulivo del Getsemani e la Porta Santa della basilica di Collemaggio si spalanca, per la prima volta, davanti a un Papa. Francesco dà così inizio al Giubileo Celestiniano. In 728 edizione, è il primo Pontefice a farlo. Il Santo Padre, seguito dai vescovi, dai sacerdoti e dai fedeli, varca poi in sedia a rotelle il portone per fermarsi a pregare sulla tomba di Celestino V, il Primo pontefice ad avere rinunciato alla sua carica. Il rito avviene, come da tradizione, al termine della celebrazione eucaristica. Una messa, quella presieduta dal Papa nel piazzale antistante la basilica, alla quale hanno preso parte migliaia di persone, aquilani e non, che accolgono il Pontefice con applausi e sventolando la bandiera bianco e gialla. Il capoluogo abruzzese reca ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 28 agosto 2022)– Tre colpi di bastone d’ulivo del Getsemani e ladella basilica disi spalanca, per la prima volta, davanti a un. Francesco dà così inizio al Giubileo Celestiniano. In 728 edizione, è il primo Pontefice a farlo. Il Santo Padre, seguito dai vescovi, dai sacerdoti e dai fedeli, varca poi in sedia a rotelle il portone per fermarsi a pregare sulla tomba di Celestino V, il Primo pontefice ad avere rinunciato alla sua carica. Il rito avviene, come da tradizione, al termine della celebrazione eucaristica. Una messa, quella presieduta dalnel piazzale antistante la basilica, alla quale hanno preso parte migliaia di persone, aquilani e non, che accolgono il Pontefice con applausi e sventolando la bandiera bianco e gialla. Il capoluogo abruzzese reca ...

