Fiorentina-Napoli in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 28 agosto 2022) I viola di Italiano sfidano i partenopei di Spalletti nella 3ª giornata di Serie A:vedereLadi Vincenzo Italiano sfida ildi Luciano Spalletti nella 3ª giornata della Serie A 2022/2023. I toscani sono noni in classifica con 4 punti, mentre i partenopei si mantengono a punteggio pieno dopo 2 giornate a quota 6.: la partita si giocherà domenica 28 agosto 2022 nello scenario dello Stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere la gara sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli. La partitasarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta ...

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match di oggi contro la @acffiorentina ???? - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - sscnapoli : ?? #FiorentinaNapoli, i precedenti. ?? #ForzaNapoliSempre - tcm24com : Formazioni Ufficiali: Fiorentina-Napoli #Fiorentina #Napoli #SerieA - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Fiorentina-Napoli: live report e dettagli -

, dove vederla in tv e streaming La gara, con calcio d'inizio fissato alle 20.45, sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming da . Sarà possibile seguire live il match anche sul ...A poche ore da, su Dazn, spuntano le parole di Luciano Spalletti a proposito dell'indimenticato Davide Astori, scomparso nel 2018 prima di una sfida tra i viola, di cui era capitano, e l' Udinese.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ecco la formazione schierata oggi da mister Spalletti: 4-3-3: Meret,Di Lorenzo, Rrhmani, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia ...