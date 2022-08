Cosa hanno in comune Belen Rodriguez, Sophie Codegoni e Giulia De Lellis: il particolare che le unisce (Di domenica 28 agosto 2022) Ecco Cosa scelgono le vip per essere sempre alla moda: la manicure che unisce i gusti di Belen Rodriguez, Sophie Codegoni, Giulia De Lellis ma anche Rosa Perrotta: ecco la nuance che hanno scelto per colorare l’estate Belen Rodriguez, Sophie Codegoni, Giulia De Lellis e Rosa Perrotta non hanno dubbi: la manicure dell’estate è la nude. Un particolare che si estende anche a tante altre vip che scelgono una manicure il più naturale possibile. Incantevoli e sempre al passo con i tempi le bellissime vip si concedono la scelta di colorare l’estate con un colore naturale, alla moda, la nuance nude. Così ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 agosto 2022) Eccoscelgono le vip per essere sempre alla moda: la manicure chei gusti diDema anche Rosa Perrotta: ecco la nuance chescelto per colorare l’estateDee Rosa Perrotta nondubbi: la manicure dell’estate è la nude. Unche si estende anche a tante altre vip che scelgono una manicure il più naturale possibile. Incantevoli e sempre al passo con i tempi le bellissime vip si concedono la scelta di colorare l’estate con un colore naturale, alla moda, la nuance nude. Così ...

CarloCalenda : Bisogna dire le cose come stanno: noi votiamo per moda! Prima vanno di moda i 5 stelle poi il verde di Salvini poi… - CarloCalenda : La cosa divertente è che ieri sera quando ho provato a dire che anche i giornalisti hanno le loro responsabilità su… - carlosibilia : Queste sono alcune delle persone che si candideranno insieme a @GiuseppeConteIT alle elezioni del 25 settembre. Inf… - beacolombo_bc : @cuadrvdo Hanno paura che anche con un crociato in meno, caghi in testa a Leao. Cosa che mi auguro succederà ovviamente - NiaMiaVia : @Cartabellotta Ma se le donne vostro mito che usate come propagandisti hanno a malapena la terza media, ma allora di cosa parlate? -