(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Offesi perché omosessuali all’ingresso del Parco archeologico di(Napoli). E’ accaduto ad unadi ragazzi, che hanno segnalato subito l’accaduto ad Antonello Sannino, Segretario AntinooNapoli, che hato l’episodio su Facebook e sui media. “Un dipendente del parco (o forse una guida, ma comunque fornita di distintivo identificativo) – racconta Sannino – in un confronto con altri dipendenti, avrebbe detto ad un collega, testualmente: ‘prepariamoci arriva una nave di ricchioni’, facendo riferimento ai turisti in arrivo ada una crociera gay friendly, ferma nel porto di Napoli. Alla richiesta di scuse da parte dei due ragazzi, la persona di cui sopra si è rifiutata sostenendo” che è una usanza locale utilizzare ...

... unadi ragazzi omosessuali, all'ingresso del Parco archeologico, registra una volgare e ... facendo riferimento ai turisti in arrivo a Pompei da un crocierafriendly, ferma nel porto di ... "Coppia gay offesa agli scavi di Pompei",denuncia di Arcigay Il commento del consigliere regionale: «Si attivi Osservatorio regionale contro i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere» ...