Caro bollette, brutta notizia: no del governo a misure imminenti: “I tempi sono prematuri” (Di domenica 28 agosto 2022) No allo scostamento di bilancio, misure a settembre ma serve ancora tempo. Il governo sta monitorando l’emergenza rincari, soprattutto sul fronte gas e dell’energia. I boatos parlano di “linea telefonica” bollente tra il premier Mario Draghi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani: i due più impegnati sul provvedimento atteso a settembre . Ma fonti di governo spiegano all’Adnkronos che “i tempi sono prematuri per un intervento già settimana prossima” come chiesto a gran voce da più forze politiche. Per il momento, dunque, il governo non è intenzionato ad agire con urgenza. brutta notizia. Caro energia, fonti di Palazzo Chigi “Non ci saranno misure ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 agosto 2022) No allo scostamento di bilancio,a settembre ma serve ancora tempo. Ilsta monitorando l’emergenza rincari, soprattutto sul fronte gas e dell’energia. I boatos parlano di “linea telefonica” bollente tra il premier Mario Draghi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani: i due più impegnati sul provvedimento atteso a settembre . Ma fonti dispiegano all’Adnkronos che “iper un intervento già settimana prossima” come chiesto a gran voce da più forze politiche. Per il momento, dunque, ilnon è intenzionato ad agire con urgenza.energia, fonti di Palazzo Chigi “Non ci saranno...

