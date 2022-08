Calcio | Salernitana - Sampdoria 4 - 0

(Di domenica 28 agosto 2022) Poker dellache batte la4 - 0 e conquista la prima vittoria in questo campionato. La squadra di Davide Nicola conquista i tre punti contro la formazione blucerchiata grazie alle ...

Gazzetta_it : Gol! Salernitana - Sampdoria 2-0, rete di Bonazzoli F. (SAL) - ANSACampania : Calcio: Salernitana show, all'Arechi poker alla Samp - SportRepubblica : Salernitana-Sampdoria 4-0: trionfo granata con Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim [aggiornamento delle 21:00] - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Poker-show della Salernitana: Sampdoria travolta all'Arechi #SerieA #SalernitanaSampdoria - sportface2016 : #SalernitanaSampdoria, #Nicola: 'Approccio chiave della partita, abbiamo tanta voglia' -

L'abbiamo bucata sotto ogni punto di vista, laci ha surclassato sia mentalmente che fisicamente, dobbiamo fare mea culpa, c'è stata tanta presunzione. Faccio fatica a dare un giudizio ...Poker dellache batte la Sampdoria 4 - 0 e conquista la prima vittoria in questo campionato. La squadra di Davide Nicola conquista i tre punti contro la formazione blucerchiata grazie alle reti di Dia,...Poker della Salernitana che batte la Sampdoria 4-0 e conquista la prima vittoria in questo campionato. La squadra di Davide Nicola conquista i tre punti contro la formazione blucerchiata grazie alle r ...L'allenatore: "Siamo stati presuntuosi e la squadra di Nicola ci ha dominato si a livello fisico che mentale. Faccio fatica a dare un giudizio. Per la credibilità bisogna sputare sangue" ...