Vlahovic non basta alla Juventus: 1-1 con la Roma, i giallorossi primi (Di sabato 27 agosto 2022) La terza giornata di Serie A è entrata nel vivo! Dopo gli anticipi di ieri oggi sono scese in campo altre squadre. Se la Cremonese ha ceduto al Torino per 1-2, allo Stadium è finita in parità tra Juventus e Roma. Vlahovic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2?. Sembrava quasi fatta per la squadra di Allegri, che al 25? ha visto anche annullare un gol per fallo di mano di Locatelli, ma al 69? Abraham, su assist di Dybala, ha segnato il gol del pareggio. I rossoneri sono dunque temporaneamente primi in classifica. L'articolo CalcioWeb.

