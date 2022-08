Trump e le accuse dell'FBI: a Mar - A - Lago documenti top secret su spie all'estero (Di sabato 27 agosto 2022) - Erano mescolati con giornali vari, riviste e corrispondenza personale. Sarebbero serviti alla sua ricandidatura per il ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 agosto 2022) - Erano mescolati con giornali vari, riviste e corrispondenza personale. Sarebbero serviti alla sua ricandidatura per il ...

_Nico_Piro_ : #26agosto ricordate le bugie di Trump sulla vittoria rubata? Le sue accuse alle macchine per il voto dell'azienda D… - Dibbe1963 : RT @scenarieconomic: L’affidavit, cioè le accuse del Dipartimento di Giustizia, che hanno portato ala perquisizione della casa di Trump: Fu… - SergioZ01 : RT @_Nico_Piro_: #26agosto ricordate le bugie di Trump sulla vittoria rubata? Le sue accuse alle macchine per il voto dell'azienda Dominion… - rosabarsotti : RT @_Nico_Piro_: #26agosto ricordate le bugie di Trump sulla vittoria rubata? Le sue accuse alle macchine per il voto dell'azienda Dominion… - Violetta_2021 : RT @ilbisa2: L’affidavit, cioè le accuse del Dipartimento di Giustizia, che hanno portato ala perquisizione della casa di Trump: Fuffa cens… -