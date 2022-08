Tiro a volo, Europei Larnaca 2022: fase finale trap femminile in DIRETTA (Di sabato 27 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle fasi finali delle gare di trap ali Europei di Larnaca 2022 di Tiro a volo. La squadra italiana è pronta a giocarsi le prime medaglie della rassegna continentale, ma soprattutto i primi biglietti per le Olimpiadi di Parigi 2024. Cinquanta piattelli per qualificarsi alle semifinali, dove i migliori otto atleti si giocheranno il podio. L’appuntamento è per le ore 13.30 di sabato 27 agosto con le semifinali e la finale delle donne. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Latestuale delle fasi finali delle gare dialididi. La squadra italiana è pronta a giocarsi le prime medaglie della rassegna continentale, ma soprattutto i primi biglietti per le Olimpiadi di Parigi 2024. Cinquanta piattelli per qualificarsi alle semifinali, dove i migliori otto atleti si giocheranno il podio. L’appuntamento è per le ore 13.30 di sabato 27 agosto con le semifinali e ladelle donne. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

