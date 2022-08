Qualificazioni US Open 2022, eliminati i sette azzurri nel turno decisivo (Di sabato 27 agosto 2022) Un vero peccato. E’ stata decisamente infruttuosa la giornata dei turni conclusivi delle Qualificazioni al tabellone principale degli US Open 2022 in casa Italia. Erano, infatti, ben sette i tennisti con la chance di centrare il pass di accesso al main draw, ma l’esito in tutti i casi è stato negativo. Il primo a uscire di scena è stato Riccardo Bonadio (n.189 del mondo): il giocatore nostrano ha ceduto al tedesco Maximilian Marterer (n.157 del ranking) per 6-4 6-3. Niente da fare anche per Raul Brancaccio, superato dall’americano Christopher Eubanks (n.147 ATP) per 4-6 6-1 6-4. Amarissimo il ko di Francesco Maestrelli (n.202 del mondo) contro il portoghese Nuno Borges (n.105 del ranking) per 3-6 7-6 (4) 7-6 (8). Maestrelli, nel parziale decisivo, si era trovato a servire per il match e non ha ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Un vero peccato. E’ stata decisamente infruttuosa la giornata dei turni conclusivi delleal tabellone principale degli USin casa Italia. Erano, infatti, beni tennisti con la chance di centrare il pass di accesso al main draw, ma l’esito in tutti i casi è stato negativo. Il primo a uscire di scena è stato Riccardo Bonadio (n.189 del mondo): il giocatore nostrano ha ceduto al tedesco Maximilian Marterer (n.157 del ranking) per 6-4 6-3. Niente da fare anche per Raul Brancaccio, superato dall’americano Christopher Eubanks (n.147 ATP) per 4-6 6-1 6-4. Amarissimo il ko di Francesco Maestrelli (n.202 del mondo) contro il portoghese Nuno Borges (n.105 del ranking) per 3-6 7-6 (4) 7-6 (8). Maestrelli, nel parziale, si era trovato a servire per il match e non ha ...

WeAreTennisITA : Qualificazioni Us Open con 18 italiani (e 16 americani) La presenza di 18 giocatori italiani nelle qualificazioni m… - OA_Sport : #TENNIS #USOpentennis Amarissima nottata per l'Italia nel turno conclusivo delle qualificazioni: eliminati i sette… - RSIsport : ?????? Viktorija Golubic è approdata nel tabellone principale degli US Open grazie al successo su Astra Sharma nell'ul… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: US Open, qualificazioni: la giornata dei turni decisivi inizia male per l'Italia. Sconfitte per Brancaccio e Bonadio https:/… - Ubitennis : US Open, qualificazioni: la giornata dei turni decisivi inizia male per l'Italia. Sconfitte per Brancaccio e Bonadio -