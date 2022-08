Napoli | ecco quanto costerebbe l’arrivo di Cristiano Ronaldo | i dettagli

(Di sabato 27 agosto 2022) Da giorni si parla di un possibile arrivo dial. Il colpo potrebbe essere un vero e proprio salto di qualità per il club azzurro, maalla società? Vediamo i. Nuova sfida per ilIl giocatore portoghese ormai è ai margini del Manchester United pertanto la società sta L'articolo

Gazzetta_it : Coppe europee, ecco i calendari: il 6 settembre Psg-Juve e Salisburgo-Milan. Poi Napoli-Liverpool e Inter-Bayern… - MCriscitiello : Napoli, ecco Raspadori @tvdellosport tutto live su #sportitalia - anperillo : In un sol colpo ecco #Simeone (ufficializzato), #Ndombele e #Raspadori (accordi raggiunti e visite mediche). Una gi… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Spalletti: “#Ronaldo? Ecco cosa mi ha detto De Laurentiis! #Osimhen è uno da top club” ? - SOSFanta : ?? Spalletti: “#Ronaldo? Ecco cosa mi ha detto De Laurentiis! #Osimhen è uno da top club” ? -

... in particolar modo al. Come vi abbiamo svelato, Jorge Mendes starebbe caldeggiando l'opzione 'azzurra' per il proprio assistito da circa 3 mesi. Eddunque che l'intreccio con Osimhen, ...come il verde deve diventare un argomento centrale per questa amministrazione". Chiariamo, il ... inutile togliere figli ma affiancare i genitori' Verde urbano, il Comune dispende solo ...Luciano Spalletti ha parlato del possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli: scopri tutte le dichiarazioni dell'allenatore ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...