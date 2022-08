Malan: Il Pd vuole togliere ai genitori l’educazione dei figli (Di sabato 27 agosto 2022) – “Per sostenere la proposta di Enrico Letta – dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Lucio Malan (nella foto) – della scuola dell’infanzia obbligatoria, con un Tweet di poche ore fa dall’account ufficiale del partito, il PD fa proprio un articolo della Repubblica di ieri a firma di Chiara Saraceno, nominata nel marzo 2021 dal Ministro del lavoro Orlando presidente del comitato per la valutazione del Reddito di cittadinanza. “Gli argomenti dell’accademica, e dunque del PD, sono inquietanti ed espliciti: l’obbligo offrirebbe ‘opportunità di crescita non esclusivamente vincolate alle opzioni valoriali dei genitori’. L’aggiunta della parola ‘esclusivamente’ non nasconde l’intento di base: imporre ai bambini ‘opzioni valoriali’ diverse da quelle dei genitori. E parliamo di bambini di 3-5 anni! “La scuola, in particolare quella ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 agosto 2022) – “Per sostenere la proposta di Enrico Letta – dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Lucio(nella foto) – della scuola dell’infanzia obbligatoria, con un Tweet di poche ore fa dall’account ufficiale del partito, il PD fa proprio un articolo della Repubblica di ieri a firma di Chiara Saraceno, nominata nel marzo 2021 dal Ministro del lavoro Orlando presidente del comitato per la valutazione del Reddito di cittadinanza. “Gli argomenti dell’accademica, e dunque del PD, sono inquietanti ed espliciti: l’obbligo offrirebbe ‘opportunità di crescita non esclusivamente vincolate alle opzioni valoriali dei’. L’aggiunta della parola ‘esclusivamente’ non nasconde l’intento di base: imporre ai bambini ‘opzioni valoriali’ diverse da quelle dei. E parliamo di bambini di 3-5 anni! “La scuola, in particolare quella ...

