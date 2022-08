“Lo sport contro le devianze”: così parlava la Lamorgese nel 2021. E ora andate a nascondervi (Di sabato 27 agosto 2022) Ridicoli tutti. Tutti coloro che sul termine “devianze” giovanili hanno tentato di demolire Giorgia Meloni che assumeva lo sport e il suo potenziamento strutturale nel programma dell’ipotetico governo che verrà. Di sport come strumento di lotta alle “devianze” giovanili aveva parlato con gli stessi temini identici il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Era il giugno del 2021. Ditelo a Letta, Boldrini & Company. Se termine discriminatorio è, allora anche il governo di cui fanno parte lo è. E attendiamo un tweet di Letta anche contro la titolare del Viminale. Se non è discriminatorio, non lo è per nessuno, da qualunque pulpito venga espresso il concetto. I due pesi e le due misure è metodo odioso e incivile. La sinistra in tutte le sue sfaccettature non è più ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) Ridicoli tutti. Tutti coloro che sul termine “” giovanili hanno tentato di demolire Giorgia Meloni che assumeva loe il suo potenziamento strutturale nel programma dell’ipotetico governo che verrà. Dicome strumento di lotta alle “” giovanili aveva parlato con gli stessi temini identici il ministro dell’Interno Luciana. Era il giugno del. Ditelo a Letta, Boldrini & Company. Se termine discriminatorio è, allora anche il governo di cui fanno parte lo è. E attendiamo un tweet di Letta anchela titolare del Viminale. Se non è discriminatorio, non lo è per nessuno, da qualunque pulpito venga espresso il concetto. I due pesi e le due misure è metodo odioso e incivile. La sinistra in tutte le sue sfaccettature non è più ...

