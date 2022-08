LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vine cala il bis! Evenepoel, Roglic e Mas guadagnano sugli avversari di classifica (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica GENERALE Vuelta A España 17.49 Remco Evenepoel rimane in testa alla classifica, che subisce delle modifiche nella sua top10: 1 Evenepoel Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 29:28:19 2 MAS Enric Movistar Team 0:28 3 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 1:01 4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1:47 5 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:54 6 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:02 7 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 2:05 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:44 9 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 2:51 10 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 2:59 17.47 Il migliore italiano al traguardo è ancora una volta Domenico Pozzovivo, solo 30° al traguardo, arrivato a 3’37” dal vincitore. 17.46 Giornata difficile per Pavel Sivakov, che ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALE17.49 Remcorimane in testa alla, che subisce delle modifiche nella sua top10: 1Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 29:28:19 2 MAS Enric Movistar Team 0:28 3 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 1:01 4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1:47 5 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:54 6 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:02 7 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 2:05 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:44 9 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 2:51 10 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 2:59 17.47 Il migliore italiano al traguardo è ancora una volta Domenico Pozzovivo, solo 30° al traguardo, arrivato a 3’37” dal vincitore. 17.46 Giornata difficile per Pavel Sivakov, che ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci al comando con Landa e Pinot - #Vuelta #España #tappa… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: subito battaglia in salita! - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 8 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis -