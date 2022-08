Juve-Roma | Allegri soddisfatto e Miretti promosso

(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il campionato è lungo e queste partite rischiamo anche di perderle, perché alla fine sul loro sull’ennesimo calcio d’angolo, dove sono molto pericolosi, abbiamo rischiato di capitolare. Sarebbe stato veramente dannoso a livello psicologico, invece la squadra ha fatto una buona partita. Siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente, detto questo bisogna ancora migliorare”. L’allenatore dellantus Massimilianocommenta così il pari per 1-1 in casa contro la. “Quando non chiudi la partita puoi capitolare su un episodio e così è stato -sottolineaa Dazn-. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso nel secondo tempo fino al gol, poi c’è da dire che dopo un primo tempo su quel ritmo è normale pagare dazio nella ripresa. Nella prima frazione dovevamo gestire meglio le ...

FBiasin : L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - fabiocasty : @MarcoGiordano6 Premesso che Allegri è l'ANTICALCIO X ECCELLENZA..bisogna dire che x una volta (nn so come :-) ) l… - RCSlovenia : Mourinho dopo Juve Roma ??? @OfficialASRoma @friedkingroup #asroma #rcslovenia #roma #mourinho -

I Direttori di Corriere dello Sport - Stadio e Tuttosport Ivan Zazzaroni e Guido Vaciago commentano il pareggio 1 - 1 franel big match dello ...Mourinho: "veramente brutta" "Loro, nonostante i problemi, hanno messo Milik, Kean e McKennie. Nel secondo tempo però abbiamo meritato di pareggiare, non voglio però dire alla squadra che il ...La Juventus non la chiude dopo il predomino del primo tempo, subendo la reazione della Roma nella ripresa. Massimiliano Allegri promuove comunque la prova dei bianconeri parlando in conferenza stampa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...