Gas e caro energia: adesso tutti chiedono "l'intervento di Draghi" (Di sabato 27 agosto 2022) E adesso tutti dicono, anzi, quasi pretendono, "Draghi deve fare qualcosa". Come se non l'avessero mandato a casa un mese fa. Come se 5 Stelle per scelta propria, Lega e Forza Italia spinti da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Edicono, anzi, quasi pretendono, "deve fare qualcosa". Come se non l'avessero mandato a casa un mese fa. Come se 5 Stelle per scelta propria, Lega e Forza Italia spinti da ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda chiede a tutte le forze politiche di sospendere la campagna elettorale e di supportare il… - BentivogliMarco : ?? Oggi alle 12.00 sarò in TV ospite di L’ARIA CHE TIRA ESTATE su @La7tv Si parlerà di crisi economica, caro vita,… - fattoquotidiano : Caro bollette. La mossa della Ue: riunione urgente in settembre. Il governo costretto a nuovo decreto Ma non ci son… - fisco24_info : Elezioni ultime notizie. Gas sempre più caro, Salvini: evitare razionamenti. Calenda: fare rigassificatori: Emergen… - Massimo22185550 : RT @ElioLannutti: Caro energia, presidenza Ue: “Convochiamo riunione urgente dei ministri”. Prezzi luce alle stelle da Germania a Francia.… -