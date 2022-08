Federica Pellegrini ha detto sì: la ‘Divina’ si è sposata a Venezia con Matteo Giunta (Di sabato 27 agosto 2022) Giorno di matrimonio per Federica Pellegrini, che presso la Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, è convolata a nozze con Matteo Giunta. Accompagnata dal padre Roberto e molto emozionata, la ‘Divina’ ha fatto il suo ingresso nella chiesa ricoperta da rose a grappolo bianche. Tra gli ospiti presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. I festeggiamenti si sposteranno poi al JW Marriott Venice Resort dell’Isola delle Rose, dove la coppia celebrerà la loro unione insieme ad oltre 150 invitati. Infine, Federica e Matteo trascorreranno la loro prima notte da sposati presso l’Hotel Danieli, un luogo molto speciale per i due. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Giorno di matrimonio per, che presso la Chiesa di San Zaccaria, a, è convolata a nozze con. Accompagnata dal padre Roberto e molto emozionata, laha fatto il suo ingresso nella chiesa ricoperta da rose a grappolo bianche. Tra gli ospiti presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. I festeggiamenti si sposteranno poi al JW Marriott Venice Resort dell’Isola delle Rose, dove la coppia celebrerà la loro unione insieme ad oltre 150 invitati. Infine,trascorreranno la loro prima notte da sposati presso l’Hotel Danieli, un luogo molto speciale per i due. SportFace.

