F1, orario gara 28 agosto: programma GP Belgio, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 27 agosto 2022) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla giornata di domani, quando vivremo il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, a partire dalle ore 15.00, sarà grande spettacolo, per una delle gare più attese dell’intero campionato. La speranza, ovviamente, è di cancellare il ricordo della gara-non gara di un anno fa, quando la pioggia battente costrinse la disputa di appena due tornate per assegnare il punteggio dimezzato. La sensazione è che vivremo ben altre emozioni quest’oggi, con i piloti che battaglieranno tra le curve iconiche di Spa, tra Eau Rouge-Raidillon, Les Combes, Stavelot, Blanchimont e Pouhon. IN TV – Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla giornata di domani, quando vivremo il Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, a partire dalle ore 15.00, sarà grande spettacolo, per una delle gare più attese dell’intero campionato. La speranza, ovviamente, è di cancellare il ricordo della-nondi un anno fa, quando la pioggia battente costrinse la disputa di appena due tornate per assegnare il punteggio dimezzato. La sensazione è che vivremo ben altre emozioni quest’oggi, con i piloti che battaglieranno tra le curve iconiche di Spa, tra Eau Rouge-Raidillon, Les Combes, Stavelot, Blanchimont e Pouhon. IN TV – Il Gran Premio delsarà trasmesso in diretta da Sky Sport per ...

runlovers : Metti che stai facendo una gara su una pista di atletica e parti in senso orario: c'è la squalifica ad aspettarti,… - dodgersitalia : Settimana con 6 partite, si parte stanotte per una serie da 3 nuovamente con i Brewers, giovedi giorno di riposo po… - iCick_e_Ciak : Tra le molte cose che la MotoGP deve sistemare, una è l’orario della MotoE. Fare la gara dopo la MotoGP non la aiut… - officialmadsong : @sscnapoli @GruppoAlbatros Mister mo te mi devi difendere mo' mi devi difendere mo mi devi difendere perché io alle… - Luxgraph : MotoGp, gara Gp Austria: orario e dove vederla in tv -