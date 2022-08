Bologna | Mihajlovic | 'Leao non voleva calciare così Creiamo troppo poco'

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Pioli e #Mihajlovic per @acmilan-@BfcOfficialPage - sportface2016 : #MilanBologna 2-0, le parole di Sinisa #Mihajlovic - PianetaMilan : #MilanBologna, #Mihajlovic a @SkySport: ”Se sbagli contro il @acmilan poi ti punisce” - @BfcOfficialPage #BolognaFC… - bologna_sport : Le dichiarazioni di #Mihajlovic al termine di #MilanBologna - theworldnews74 : Milan-Bologna 2-0: di Leao e Giroud i gol Video gol Leao dalla Curva -

Conquista la seconda vittoria stagionale il Milan di Stefano Pioli, che a San Siro batte 2 - 0 ildigrazie ai gol di Rafael Leao e Giroud, autore di una splendida conclusione al volo. I migliori e i peggiori del match tra rossoneri e ...Ilè invece rimasto indietro e la cosa non piacerà ae allo stato maggiore rossoblu. Pioli aveva schierato dall'inizio, per la prima volta, De Ketelaere su cui si fondano molte ...La squadra di Mihajlovic sbaglia due volte e i campioni d’Italia ne approfittano. Recriminazioni l’unico vero tiro rossoblu e un palo esterno di Sansone ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...