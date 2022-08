Alla riscoperta delle isole italiane

Leggi su panorama

(Di sabato 27 agosto 2022) Paradisi privati riaperti al pubblico mescolando memoria e arte contemporanea, mete molto gettonate che svelano un lato più quieto e intimo. Le proposte da visitare dentro l’abbraccio di laghi e mari. Seguono il ritmo scandito dalle barche che le puntano, le affiancano, infine le sfiorano: si popolano e si svuotano di viavai di vite, pendolarismi curiosi di popolazioni provvisorie. Circondate e protette dall’acqua, lesono gusci di storie galleggianti, anfore di memoria, vascelli di esperienze inedite. Come la possibilità di ritagliarsi un relax esclusivo in angoli poco battuti, l’intrigo di esplorare il mondo intero nello spazio di un microcosmo, il piacere di approdare dove prima era proibito. Questo viaggio per eccezioni eccezionali comincia nel Lazio, parte salpando verso l’Isola Bisentina (informazioni e prenotazioni su Isolabisentina.org), sul lago di ...