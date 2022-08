Volley, Mondiali 2022. Le padrone di casa Polonia e Slovenia partono con il piede giusto: battute Bulgaria e Camerun (Di venerdì 26 agosto 2022) La serata delle padrone di casa si trasforma in trionfo per le squadre delle nazioni organizzatrici del Mondiale 2022. La Polonia, che aveva il compito sulla carta più duro, batte 3-0 la Bulgaria incontrando una resistenza tutt’altro che insormontabile, mentre la Slovenia fatica forse più del previsto ad avere ragione in tre set del Camerun. A Katowice i polacchi si affidano alle loro bocche da fuoco per mandare in tilt la volitiva Bulgaria che si arrende molto in fretta nel primo set, dominato dai padroni di casa con un secco 25-12. Nel secondo parziale i bulgari provano a reagire, giocano per qualche tratto alla pari con i rivali ma perdono con il punteggio di 25-20. Andamento simile anche nel terzo set con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) La serata delledisi trasforma in trionfo per le squadre delle nazioni organizzatrici del Mondiale. La, che aveva il compito sulla carta più duro, batte 3-0 laincontrando una resistenza tutt’altro che insormontabile, mentre lafatica forse più del previsto ad avere ragione in tre set del. A Katowice i polacchi si affidano alle loro bocche da fuoco per mandare in tilt la volitivache si arrende molto in fretta nel primo set, dominato dai padroni dicon un secco 25-12. Nel secondo parziale i bulgari provano a reagire, giocano per qualche tratto alla pari con i rivali ma perdono con il punteggio di 25-20. Andamento simile anche nel terzo set con la ...

sportface2016 : #Volley, Mondiali maschili 2022: tutto facile per la #Polonia, vince anche la #Slovenia - ematr_86 : @FabriFasanella È più probabile vincere Mondiali volley che #Eurobasket - OA_Sport : I nipponici vanno in testa al girone - sportface2016 : #Volley | Mondiali 2022, parla #Galassi alla vigilia di #Italia-#Canada: 'C'è tanta emozione, vogliamo andare il pi… - sportface2016 : #Volley, Mondiali maschili: tutto facile per il #Giappone, #Qatar battuto in tre comodi set -