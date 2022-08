Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI IN CORSO SULL’A1FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, IN DIREZIONE FIRENZE SEMPRE SULL’A1 PER TRAFFICO CODE IN DIREZIONETRA FERENTINO E ANAGNI SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA CASILINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E’ ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO DELLAVITERBO, TRA SAN MARTINO AL CIMINO E VETRALLA, PER DEI LAVORI SULLA LINEA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELNI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS ...