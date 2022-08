Ultime Notizie – Monza-Udinese 1-2, rimonta bianconera con Beto e Udogie (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Monza viene sconfitto in casa dall’Udinese che passa per 2-1 all’U-Power Stadium nell’anticipo della terza giornata della Serie A. I lombardi, al terzo k.o. in altrettante gare, rimangono a quota zero. L’Udinese conquista la prima vittoria e sale a 4 punti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 32? con una lunga azione corale ispirata da Carlos Augusto. Caprari offre il pallone a Colpani, che da 8 metri fa centro di sinistro: 1-0. I bianconeri rispondono subito e trovano il pareggio al 36? con Beto. Becao si infila nell’area del Monza, da destra crossa rasoterra per il centravanti che è puntuale: 1-1. L’Udinese mette la freccia al 77?. Udogie prende palla, scambia con un compagno e buca Di Gregorio: 1-2. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilviene sconfitto in casa dall’che passa per 2-1 all’U-Power Stadium nell’anticipo della terza giornata della Serie A. I lombardi, al terzo k.o. in altrettante gare, rimangono a quota zero. L’conquista la prima vittoria e sale a 4 punti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 32? con una lunga azione corale ispirata da Carlos Augusto. Caprari offre il pallone a Colpani, che da 8 metri fa centro di sinistro: 1-0. I bianconeri rispondono subito e trovano il pareggio al 36? con. Becao si infila nell’area del, da destra crossa rasoterra per il centravanti che è puntuale: 1-1. L’mette la freccia al 77?.prende palla, scambia con un compagno e buca Di Gregorio: 1-2. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - RattiMar : RT @OsservaDiritti: ?? #InViaggioConOsservatorioDiritti ?? In agosto ti accompagniamo con 5 puntate sui #DirittiUmani ??? Questa settimana pa… - ilsussidiario : ELEZIONI 2022 ULTIME NOTIZIE/ Letta “ingerenza Putin per Cdx”. Lega replica sul gas -