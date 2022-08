Salvini parla di razionamenti | ' In autunno c' è questo rischio | io preferisco dire la verità'

(Di venerdì 26 agosto 2022) Matteohato della crisi del gas, sottolineando come ildi razionamento delle scorte sia concreto. "Ildiinc'è. Se il prezzo non scende, il prossimo ...

pdnetwork : #Salvini ancora una volta esalta #Orban. Il modello ungherese che gli piace tanto, parla di mogli e madri. Nulla di… - El_Nanos : RT @Daline_Di_99: @AlessandraOdri La Meloni non ha nessun diploma linguistico, parla l'inglese peggio di Renzi e l'italiano da venditore di… - PES_PoA : RT @pdnetwork: #Salvini ancora una volta esalta #Orban. Il modello ungherese che gli piace tanto, parla di mogli e madri. Nulla di più. Ci… - carlo040751 : RT @cicciorosina: chissà a quale delle sue tre famiglie tradizionali si riferisce salvini quando parla di modello ungherese - anahitaraissy : RT @cicciorosina: chissà a quale delle sue tre famiglie tradizionali si riferisce salvini quando parla di modello ungherese -

si dice poi contrario all'ipotesi di chiudere le scuole il sabato per ridurre i consumi energetici. "Secondo me le scuole più sono aperte meglio è, io da genitore vorrei le scuole aperte il ...Io mi sono iscritto alla Lega con un presupposto: il movimento non è Zaia, Bossi,, non è la ... Vorrei ricordare che quando sidi progetti della Regione del Veneto, sidi progetti ...Salvini: “Per me l'operazione verità è sempre meglio dell'operazione silenzio vorrei evitarlo, ma l'ha già detto Macron e la Francia oltretutto ha decine di reattori nucleari operativi".Calenda insiste: "Fermiamoci un giorno per prendere un impegno insieme sull'energia". Il prezzo del gas ha toccato un nuovo record: 321 ...