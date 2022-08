Qualificazioni US Open 2022 | numerosa la pattuglia italiana nell’atto conclusivo Cobolli | Maestrelli e Arnaldi in evidenza

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) Delineato il quadro dei giocatori presenti negli atti conclusivi delleche metteranno in palio un posto per il tabellone principale degli US. Tanti gli azzurri che avranno questa opportunità e non vorranno lasciarsela sfuggire. Il primo a costruirsi questa chance è stato Riccardo Bonadio (n.189 ATP). L’azzurro si è imposto per 4-6 7-6 (11) 6-2 contro il croato Borna Gojo (n.179 del ranking) e affronterà nella sfida finale il tedesco Maximilian Marterer (n.157 del ranking), a segno contro lo spagnolo Carlos Taberner (n.118 ATP) per 6-3 3-6 7-6 (6). Al turnoanche Raul Brancaccio che ha sfruttato il ritiro del teutonico Mats Moraing (n.149 del mondo), dopo che il primo set si era chiuso in favore dell’italiano sul 7-5. Per Brancaccio ci sarà la sfida contro l’americano Christopher Eubanks (n.147 del mondo) ...