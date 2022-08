MotoGp, Ducati tutta a guida italiana nel 2023: Enea Bastianini sarà il compagno di Bagnaia (Di venerdì 26 agosto 2022) Alla fine la scelta è caduta su Enea Bastianini, per formare con Francesco Bagnaia una coppia tutta italiana in sella alla Ducati nel campionato di MotoGp 2023. La scuderia di Borgo Panigale ha ufficializzato la sua decisione: il 24enne riminese ha vinto il ballottaggio con Jorge Martin, che resterà ancora nel Team Pramac. Lo spagnolo a inizio stagione era il candidato prescelto per sostituire Jack Miller, ma i risultati di Bastianini – tre vittorie, una pole e 118 punti conquistati – hanno fatto cambiare idea ai vertici della Rossa. E un peso l’ha avuto anche il marketing: una coppia italiana alla guida della Ducati, come Dovizioso-Petrucci nelle stagioni 2019 e 2020, ma con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Alla fine la scelta è caduta su, per formare con Francescouna coppiain sella allanel campionato di. La scuderia di Borgo Panigale ha ufficializzato la sua decisione: il 24enne riminese ha vinto il ballottaggio con Jorge Martin, che resterà ancora nel Team Pramac. Lo spagnolo a inizio stagione era il candidato prescelto per sostituire Jack Miller, ma i risultati di– tre vittorie, una pole e 118 punti conquistati – hanno fatto cambiare idea ai vertici della Rossa. E un peso l’ha avuto anche il marketing: una coppiaalladella, come Dovizioso-Petrucci nelle stagioni 2019 e 2020, ma con ...

