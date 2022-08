L’industriale Alberto Balocco muore colpito da un fulmine (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria piemontese, uno dei due escursionisti morti questo pomeriggio colpito da un fulmine in montagna nella zona dell’Assietta nel comune di Pragelato. Era in compagnia di un amico, deceduto anche lui. I due stavano facendo un’escursione in mountain bike. Alberto Balocco aveva 56 anni, compiuti appena ieri. La sede principale dell’industria Balocco è a Fossano nel cuneese, dove lavorano circa 500 persone che producono panettoni, biscotti e altri prodotti da forno. PRESIDENTE PIEMONTE CIRIO – “Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo” scrive l ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – E’, presidente e amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria piemontese, uno dei due escursionisti morti questo pomeriggioda unin montagna nella zona dell’Assietta nel comune di Pragelato. Era in compagnia di un amico, deceduto anche lui. I due stavano facendo un’escursione in mountain bike.aveva 56 anni, compiuti appena ieri. La sede principale dell’industriaè a Fossano nel cuneese, dove lavorano circa 500 persone che producono panettoni, biscotti e altri prodotti da forno. PRESIDENTE PIEMONTE CIRIO – “Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo” scrive l ...

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - rtl1025 : ?? È l'industriale Alberto #Balocco, 53 anni, titolare e amministratore delegato dell'omonima azienda dolciaria, uno… - Agenzia_Italia : ?? Colpito da un fulmine muore l'industriale Alberto #Balocco ?? - vincenzo5151 : RT @sole24ore: ?? Morto colpito da un fulmine in montagna l’industriale dolciario Alberto Balocco - neXtquotidiano : L'imprenditore dolciario stava facendo un'escursione in mountain bike con un amico L’industriale Alberto #Balocco… -