Jennifer Lopez e Ben Affleck sono arrivati a Milano (e non è difficile immaginare cosa fanno) (Di venerdì 26 agosto 2022) Shopping di lusso e folla di curiosi per Jennifer Lopez e Ben Affleck arrivati 'freschi freschi' a Milano. Dopo esser convolati a nozze lo scorso luglio, a Las Vegas, con una funzione intima e segreta, si sono sposati nuovamente in Georgia con una cerimonia sfarzosa, in pieno stile hollywoodiano, a cui hanno partecipato parenti e amici. Adesso sono partiti per una seconda luna di miele e, se a luglio avevano scelto una romantica fuga a Parigi, questa volta sono atterrati in Italia. Paparazzata pochi giorni fa sulle rive del lago di Como, la coppia si è poi trasferita a Milano, dove si è abbandonata allo shopping di lusso nelle vie centro. Nella capitale della moda, i Bennifer sono stati immortalati nelle boutique di ...

