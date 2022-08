F1, GP Belgio 2022: sostituzione power unit, Verstappen parte dal fondo con Leclerc (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo Charles Leclerc, anche Max Verstappen ha optato per la sostituzione di diversi elementi della power unit in vista del GP di Belgio 2022, 14esimo appuntamento del mondiale di F1. Il Circus riprende infatti la propria azione per dare il via all’ultima parte di stagione, con un trittico importante che vedrà, una dietro l’altra, Spa-Francorchamps, Zandvoort (Olanda) e Monza. L’olandese della Red Bull ha quindi deciso di replicare la scelta del pilota ferrarista, sul quale conserva un margine molto importante nel mondiale piloti, e partirà al suo fianco in una sorta di griglia invertita rispetto al solito, dato che i due sono ovviamente abituati a darsi battaglia per la pole position. Dal fondo anche Esteban Ocon. Poi altre penalità ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo Charles, anche Maxha optato per ladi diversi elementi dellain vista del GP di, 14esimo appuntamento del mondiale di F1. Il Circus riprende infatti la propria azione per dare il via all’ultimadi stagione, con un trittico importante che vedrà, una dietro l’altra, Spa-Francorchamps, Zandvoort (Olanda) e Monza. L’olandese della Red Bull ha quindi deciso di replicare la scelta del pilota ferrarista, sul quale conserva un margine molto importante nel mondiale piloti, e partirà al suo fianco in una sorta di griglia invertita rispetto al solito, dato che i due sono ovviamente abituati a darsi battaglia per la pole position. Dalanche Esteban Ocon. Poi altre penalità ...

