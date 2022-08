Energia: Renzi, 'Fdi dice no e Pd temporeggia, il nostro unico sì a rigassificatore' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Siamo in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d'Italia) dice NO al rigassificatore. Il Pd temporeggia e chiede una nuova, non prevista, valutazione d'impatto: vogliono ancora prendere tempo. Gli unici a dire 'Sì rigassificatore subito' siamo noi: #ItaliaSulSerio". Così Matteo Renzi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Siamo in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d'Italia)NO al. Il Pde chiede una nuova, non prevista, valutazione d'impatto: vogliono ancora prendere tempo. Gli unici a dire 'Sìsubito' siamo noi: #ItaliaSulSerio". Così Matteosu twitter.

