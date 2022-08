Elisa Isoardi, la malattia l’ha travolta | La disperazione della conduttrice (Di venerdì 26 agosto 2022) Elisa Isoardi ha fatto una rivelazione drammatica e scioccante sulla malattia che l’ha colpita. Ecco che cosa le è successo. Elisa Isoardi (foto web)Elisa Isoardi è una donna riservata, ma ultimamente ha deciso di rivelare qualcosa in più sulla sua persona, raccontando di un serio problema di salute che in passato l’ha colpita. Isoardi è una conduttrice che in passato ha presentato La prova del Cuoco, sostituendo, nonostante la pioggia di critiche, Antonella Clerici, storica conduttrice della suddetta trasmissione televisiva. La carriera di Elisa Isoardi Negli ultimi anni, la vita di Elisa ... Leggi su topicnews (Di venerdì 26 agosto 2022)ha fatto una rivelazione drammatica e scioccante sullachecolpita. Ecco che cosa le è successo.(foto web)è una donna riservata, ma ultimamente ha deciso di rivelare qualcosa in più sulla sua persona, raccontando di un serio problema di salute che in passatocolpita.è unache in passato ha presentato La prova del Cuoco, sostituendo, nonostante la pioggia di critiche, Antonella Clerici, storicasuddetta trasmissione televisiva. La carriera diNegli ultimi anni, la vita di...

Bill_Cocc0 : RT @Arypigliate: #Salvini e la #famigliatradizionale Nel 2003 sposa Fabrizia Ieluzzi e ha un figlio, poi divorzia Convive con Giulia Martin… - AltromeL : RT @Arypigliate: #Salvini e la #famigliatradizionale Nel 2003 sposa Fabrizia Ieluzzi e ha un figlio, poi divorzia Convive con Giulia Martin… - zazoomblog : Sapevate che il fratello di Elisa Isoardi vive come un eremita? Eccolo in una foto rarissima - #Sapevate #fratello… - nicolazanarinid : @SimoPillon All'inizio del 2015 la rivista Novella 2000 svela la storia tra Salvini e la conduttrice televisiva Eli… - pasquale_marro : #ElisaIsoardi finisce in ospedale, ma… -