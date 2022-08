Elezioni: Pepe, 'rilancio Sud tra priorità Lega, Boccia parla a vanvera' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Il rilancio del Mezzogiorno e la competività del sistema Italia sono sempre stati tra le priorità della Lega. È evidente come Boccia strumentalizzi e parli a vanvera. Voglio ricordare all'esponente del Pd che il Mezzogiorno è stato sempre penalizzato dai governi di centrosinistra. Nel nostro programma c'è un lungo capitolo dedicato allo sviluppo del Sud Italia". Così in una nota il senatore della Lega Pasquale Pepe, responsabile dipartimento per il Mezzogiorno del partito. "La proposta di Matteo Salvini e della Lega sul Mezzogiorno è chiara - prosegue l'esponente leghista - : abbiamo già presentato un disegno di Legge che prevede maggiore semplificazione, autonomia gestionale per le strutture commissariali, costituzione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Ildel Mezzogiorno e la competività del sistema Italia sono sempre stati tra ledella. È evidente comestrumentalizzi e parli a. Voglio ricordare all'esponente del Pd che il Mezzogiorno è stato sempre penalizzato dai governi di centrosinistra. Nel nostro programma c'è un lungo capitolo dedicato allo sviluppo del Sud Italia". Così in una nota il senatore dellaPasquale, responsabile dipartimento per il Mezzogiorno del partito. "La proposta di Matteo Salvini e dellasul Mezzogiorno è chiara - prosegue l'esponente leghista - : abbiamo già presentato un disegno di Legge che prevede maggiore semplificazione, autonomia gestionale per le strutture commissariali, costituzione di ...

