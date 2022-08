Due tifosi del Napoli a confronto su Ronaldo: uno pro e uno contro (Di venerdì 26 agosto 2022) Cesare – Caro Guido, avrai sicuramente letto di Ronaldo al Napoli. Nelle ultime ore si sta rinforzando la voce sul suo presunto arrivo (il primo a dare la notizia qualche giorno fa è stato proprio il Napolista). La regia sarebbe del suo procuratore Mendes che vorrebbe accontentare il giocatore che vuole a tutti i costi disputare la Champions. Guido – Sì sì ho letto. L’idea che Messi si metta ancora in vetrina nella più prestigiosa competizione calcistica europea mentre lui è fuori dalla Champions con il Manchester United (e direi anche fuori squadra perché non rientra nei piani dell’attuale allenatore) fa andare Ronaldo “fuori di testa”. L’operazione prevederebbe lui al Napoli (pare in prestito secco per un anno con ingaggio pagato per il 75% dal Manchester, che nel frattempo ha già pagato le prime ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Cesare – Caro Guido, avrai sicuramente letto dial. Nelle ultime ore si sta rinforzando la voce sul suo presunto arrivo (il primo a dare la notizia qualche giorno fa è stato proprio ilsta). La regia sarebbe del suo procuratore Mendes che vorrebbe accontentare il giocatore che vuole a tutti i costi disputare la Champions. Guido – Sì sì ho letto. L’idea che Messi si metta ancora in vetrina nella più prestigiosa competizione calcistica europea mentre lui è fuori dalla Champions con il Manchester United (e direi anche fuori squadra perché non rientra nei piani dell’attuale allenatore) fa andare“fuori di testa”. L’operazione prevederebbe lui al(pare in prestito secco per un anno con ingaggio pagato per il 75% dal Manchester, che nel frattempo ha già pagato le prime ...

