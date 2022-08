Conferenza stampa Liverani: «Stiamo colmando un gap. Spal? Ecco cosa mi aspetto» (Di venerdì 26 agosto 2022) Il tecnico del Cagliari Fabio Liverani è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spal Il tecnico del Cagliari Fabio Liverani è intervenuto in Conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Spal. ROG – «La tabella di marcia si avvicina al suo esordio da titolare, ad oggi non ha ancora 90 minuti. Si allena con continuità, lui come Nandez possono partire dall’inizio» MODULO – «Il modulo cambia poco, dei tre davanti dipende dalle loro caratteristiche che sia sull’interno o sull’esterno, i numeri passano dalle caratteristiche di chi gioca. La partita è sulla falsa riga del Cittadella, hanno tante similitudine, dobbiamo fare attenzione» Spal – «Probabilmente sarà simile alla scorsa gara, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il tecnico del Cagliari Fabioè intervenuto inalla vigilia del match contro laIl tecnico del Cagliari Fabioè intervenuto inper presentare il match di domani contro la. ROG – «La tabella di marcia si avvicina al suo esordio da titolare, ad oggi non ha ancora 90 minuti. Si allena con continuità, lui come Nandez possono partire dall’inizio» MODULO – «Il modulo cambia poco, dei tre davanti dipende dalle loro caratteristiche che sia sull’interno o sull’esterno, i numeri passano dalle caratteristiche di chi gioca. La partita è sulla falsa riga del Cittadella, hanno tante similitudine, dobbiamo fare attenzione»– «Probabilmente sarà simile alla scorsa gara, ...

