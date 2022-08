Colosimo: «Noi di FdI siamo cresciuti in un percorso in cui non contava essere uomini o donne» (Di venerdì 26 agosto 2022) Giorgia Meloni è l’unica donna di Fratelli d’Italia, circondata da tutti uomini? «Assolutamente no», risponde all’Adnkronos Chiara Colosimo, consigliere regionale nel Lazio e candidata all’uninominale a Latina e al proporzionale in 3 collegi del Lazio e poi in Puglia e in Toscana, per Fratelli d’Italia. «C’è la narrazione dei “fedelissimi” di Giorgia», aggiunge l’esponente di Fdi. «Meloni non cerca fedelissimi ma persone lealissime. E tra queste ci sono moltissime donne preparate. Ne cito solo due, entrambe della “generazione Atreju”, Augusta Montaruli e Carolina Varchi, che sono già parlamentari». Chiara Colosimo e la classe dirigente di FdI «La classe dirigente di Fdi è nata e cresciuta in un percorso in cui non contava essere uomini o ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Giorgia Meloni è l’unica donna di Fratelli d’Italia, circondata da tutti? «Assolutamente no», risponde all’Adnkronos Chiara, consigliere regionale nel Lazio e candidata all’uninominale a Latina e al proporzionale in 3 collegi del Lazio e poi in Puglia e in Toscana, per Fratelli d’Italia. «C’è la narrazione dei “fedelissimi” di Giorgia», aggiunge l’esponente di Fdi. «Meloni non cerca fedelissimi ma persone lealissime. E tra queste ci sono moltissimepreparate. Ne cito solo due, entrambe della “generazione Atreju”, Augusta Montaruli e Carolina Varchi, che sono già parlamentari». Chiarae la classe dirigente di FdI «La classe dirigente di Fdi è nata e cresciuta in unin cui nono ...

