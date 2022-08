Blessound | i concerti di venerdì 26 e sabato 27 agosto

Leggi su udine20

(Di venerdì 26 agosto 2022) GLI ORARI:262022 h 18 aperturah 20 CASPIO h 20.45 CENERI h 21.30 DERIANSKY h 22.30 ALMAMEGRETTA h 00.00 dj WONDERVOGEL272022 h 18 aperturah 20 CECAS h 20.45 ETT h 21.30 PLANET OPAL h 22.30 MARTA TENAGLIA 23.15 THE JACKSON POLLOCK h 00.00 dj EVA POLES Si aprirà nientemeno che con gli Almamegretta l’ottava edizione di— ultimo festival dell’estate friulana, in programma il 26 e il 272022 a Blessano di Basiliano (UD) — per proseguire con una nutrita schiera di artisti indipendenti e chiudersi con la partecipazione di Eva Poles, storica voce dei Prozac+, impegnata in un dj-set dedicato al rock alternativo. Organizzato dalla Pro Loco ProBlessano e dai Danzerini Udinesi, in collaborazione ...