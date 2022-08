Atlético de Madrid di LaLiga Santander | programma e dove guardare in TV

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 26 agosto 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 25/08/2022 alle 22:18 est La squadra del Ché registra una vittoria e una sconfitta in questa campagna Gli uomini di Diego Simeone, intanto, portano a casa tre punti in stagione Per finire con il Terza giornata della LigaEst Lunedi avrà luogo l’incontro tra Valenzano e il Atleticoto per esibirsi a Mestalla. Così, la squadra guidata da Gennaro Gattuso parteciperà al gioco dopo la registrazione una sconfitta contro l’Athletic Club (1-0) e una vittoria su Girona (1-0), quindi sei attualmente in decimo posto in classifica insieme a 3 punti e +0 nel differenziale reti. Inoltre, la squadra di Diego Simeone è posizionato nel ottava posizione in classifica dopo aver perso contro il Villarreal (2-0) e sconfitto Getafe (3-0), ...