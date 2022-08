“Una bimba di 10 mesi abbandonata”. Attimi di terrore all’aeroporto, ecco dov’era finita la mamma: è mistero (Di giovedì 25 agosto 2022) Una vicenda che ha fatto impazzire per qualche ora le autorità di Minneapolis. In aeroporto una bimba è stata trovata da sola, in lacrime. Le autorità naturalmente hanno pensato che la bimba fosse stata abbandonata per qualche motivo dai genitori per poi scoprire la verità poco dopo. A seguito di alcune ricerche infatti, si è scoperta l’identità della madre, ma si sta cercando di capire come la piccola possa essersi ritrovata sola in un aeroporto, visto che ha solo 10 mesi. Tutto è iniziato quando quando una donna ha segnalato la presenza della piccola alle autorità. “Sembra sia da sola, non c’è nessun adulto intorno a lei”, sembra aver detto la donna accortasi del problema. Si scoprirà poi che la madre, negli stessi istanti, stava denunciando alle autorità la scomparsa della bimba nell’aeroporto. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Una vicenda che ha fatto impazzire per qualche ora le autorità di Minneapolis. In aeroporto unaè stata trovata da sola, in lacrime. Le autorità naturalmente hanno pensato che lafosse stataper qualche motivo dai genitori per poi scoprire la verità poco dopo. A seguito di alcune ricerche infatti, si è scoperta l’identità della madre, ma si sta cercando di capire come la piccola possa essersi ritrovata sola in un aeroporto, visto che ha solo 10. Tutto è iniziato quando quando una donna ha segnalato la presenza della piccola alle autorità. “Sembra sia da sola, non c’è nessun adulto intorno a lei”, sembra aver detto la donna accortasi del problema. Si scoprirà poi che la madre, negli stessi istanti, stava denunciando alle autorità la scomparsa dellanell’aeroporto. A ...

