Tennis: Us Open, Kyrgios dalla parte di Medvedev, possibile semifinale Alcaraz-Nadal (Di giovedì 25 agosto 2022) New York, 25 ago. - (Adnkronos) - Sorteggiato il tabellone dello US Open 2022. Sarà un'edizione senza Alexander Zverev e Novak Djokovic, che ha comunicato la sua assenza prima della compilazione del main draw. Il campione in carica Daniil Medvedev punta al bis. L'anno scorso riuscì a fermare Djokovic in finale, e togliere al serbo il sogno di completare il Grande Slam, ovvero vincere tutti i quattro major nello stesso anno. Un'impresa che nel Tennis maschile nessuno ha più realizzato dopo l'australiano Rod Laver nel 1969. A New York si presenta da numero 1 del mondo. E' il primo giocatore diverso dai Fab Four (Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafa Nadal, in rigoroso ordine alfabetico) ad essere testa di serie numero 1 in uno Slam in diciannove anni. Medvedev debutta contro Stefan Kozlov, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) New York, 25 ago. - (Adnkronos) - Sorteggiato il tabellone dello US2022. Sarà un'edizione senza Alexander Zverev e Novak Djokovic, che ha comunicato la sua assenza prima della compilazione del main draw. Il campione in carica Daniilpunta al bis. L'anno scorso riuscì a fermare Djokovic in finale, e togliere al serbo il sogno di completare il Grande Slam, ovvero vincere tutti i quattro major nello stesso anno. Un'impresa che nelmaschile nessuno ha più realizzato dopo l'australiano Rod Laver nel 1969. A New York si presenta da numero 1 del mondo. E' il primo giocatore diverso dai Fab Four (Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafa, in rigoroso ordine alfabetico) ad essere testa di serie numero 1 in uno Slam in diciannove anni.debutta contro Stefan Kozlov, ...

