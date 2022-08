Spariscono a 12 e 13 anni | ritrovate a Sezze dopo 24 ore di ricerche

(Di giovedì 25 agosto 2022) Hanno vissuto 24 ore di interminabile attesa i genitori di Elisa Comparone e Maria Radu, di 12 e 13, che ieri mattina si sono allontanate dalle loro case a Civitavecchia facendo perdere le proprie tracce. Sono uscite ieri mattina facendo perdere le proprie tracce Tanta la paura per i familiari delle due adolescenti che hanno immediatamente denunciato la loro scomparsa alle forze dell’ordine, adoperandosi anche con un tam tam sui social per chiedere aiuto. Le foto sono volate tra i gruppi facebook. Il cordone di solidarietà e la volontà di essere di aiuto a quelle dure famiglie disperate sono stati tangibili nei messaggi. Le indagini e il ritrovamento Le due ragazzine sembra volessero andare fuori città e si sarebbero dirette a Roma. Nellegli investigatori hanno anche rintracciato le cellule telefoniche dei cellulari delle giovani e sono ...

