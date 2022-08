Sono sempre di più le coppie che si rivolgono ai centri di medicina riproduttiva per superare i problemi di infertilità Spesso però | sul tema manca un’adeguata consapevolezza Quali sono le nuove prospettive offerte dalla scienza? E quali i falsi miti da sfatare? Ne abbiamo parlato con il Professor Ermanno Greco | tra i maggiori esperti di PMA in Italia

(Di giovedì 25 agosto 2022) Quello dell’è un problemapiù diffuso. Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, l’riguarderebbe infatti oggi circa il 15-20% delle. Dati, questi ultimi, raccolti daidi Procreazione Medicalmente Assistita presenti sul territorio nazionale,aipiùsiper coronare il desiderio di avere un figlio con l’aiuto della. Ma nonostante i casi disiano in aumento, ilresta per certi versi ancora oggi avvolto dadifficili da sradicare.molte infatti le ...

Piu_Europa : Oggi si celebra un anniversario importante: la giornata dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata il 24 agosto 199… - AnnaAscani : Oggi l’Ucraina festeggia la sua l’indipendenza, conquistata 31 anni fa. Ma con oggi sono anche 6 mesi che il popolo… - Greenpeace_ITA : Gli #allevamenti intensivi sono la seconda causa di inquinamento da polveri fini in Italia e necessitano di risorse… - HicEstLeo : RT @AnnaAscani: Oggi l’Ucraina festeggia la sua l’indipendenza, conquistata 31 anni fa. Ma con oggi sono anche 6 mesi che il popolo ucraino… - bendinelli2011 : RT @TweetDiPopolo: le scelte sull'aborto sono sempre scelte sofferte nessuna donna decide a cuore leggero di sottoporvicisi nemmeno io che… -

LA NAZIONE

Dieci contagiati, cinquericoverati di cui due con problemi neurologici. Il virus del Nilo in provincia di Pordenone inizia a picchiarepiù duro. C'è da aggiungere, infatti, che oltre a queste persone, almeno ...'Ci raccomandiamocon i nostri soldati - ha detto il generale - ma faremo di più, anche sul ... LA DIFESA 'Nonquesti i momenti per presentare istanze per eventuali attenuazioni della misura ... Le scuole di Poggibonsi sono sempre più green ‘Guerra’ alla plastica Sono sempre di più le coppie che si rivolgono ai centri di medicina riproduttiva per superare i problemi di infertilità. Spesso però, sul tema manca un’adeguata consapevolezza. Quali sono le nuove pro ...Proprio come il compagno Saber, che ha trionfato qualche mese fa con la maglia del Padova, anche Luca Coccolo ha vinto la Coppa Italia di Serie C. E il trofeo ...